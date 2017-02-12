Alpay Özalan gidiyor!

TFF 1. Ligde 20. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, küme düşme potasında yer alan Manisaspor'a dün kendi sahasında 5-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Eskişehirspor son iki haftada 5 puan kaybederken, lider girdiği haftada koltuğu Evkur Yeni Malatyaspor'a kaptırdı.

Sezon öncesi Alpay Özalan'ın deneyimsiz oluşu birçok kişi tarafından eleştirilirken olaylı Göztepe maçındaki tavrı ise eleştirilere neden olmuştu.

İŞTE ADAYLAR:

Dün akşam toplanan Eskişehirspor yönetimi Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı aldı. Bu akşam toplanacak yönetimin teknik direktörlük görevi için adayları: Hakan Kutlu, Ogün Temizkanoğlu ve Abdullah Ercan oldu.

Abdullah Ercan'ın ismi sezon öncesi gündeme gelmiş fakat yönetim Alpay Özalan'da karar kılmıştı.

Öte yandan; Alpay Özalan TFF 1. Ligde 20 karşılaşmada; 11 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde ederken 38 puan topladı. Göztepe maçından sonra 3 puan silme cezası alan Es-Es 35 puanla 2. sırada yer aldı.

Ajansspor