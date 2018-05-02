"Alo, maça çıkacak mısınız?"

Beşiktaş blöf yapmadığını, gayet ciddi olduğunu söyledi. F.Bahçe ise Kartal’ın maça çıkacağını iddia ediyor. Sarı-Lacivertli bazı futbolcular Beşiktaş’taki arkadaşlarını arayarak, “Maça çıkacak mısınız” diye sordu.

OYNANACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞTILAR

F.BAHÇE, Beşiktaş ile yarın oynaması gereken Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kartal’ın maça çıkmayacağını açıklamasına rağmen Sarı-Lacivertliler’de maçın oynanacağı kanaati hakim. Teknik direktör Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçının ardından rakibin blöf yaptığını ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Kanarya, 57. dakikadan devam edecek maç, oynanacakmış gibi çalışmaya devam ediyor.

KOZLARIMIZI SAHADA PAYLAŞALIM

TIPKI Kocaman gibi futbolcular da Beşiktaş’ın maça çıkacağı görüşünde… TFF’nin kararı ne olursa olsun sonucun sahada belli olması gerektiğini düşünen futbolcular, “İlk maçta zorlu bir atmosferden 2-2’lik bir beraberlik çıkarmayı başarmıştık. Final için büyük bir avantaj elde etmiştik. Rövanş maçında her şey istediğimiz gibi gidiyordu. 10 kişi kalan rakip karşısında oyunun kontrolünü elimize almıştı. Ama bir anda hükmen 3-0 yenilgi tehlikesiyle karşılaştık” görüşünde.

YÖNETİM BÖYLE KARAR ALDI

FENERBAHÇE’de özellikle yabancı futbolcuların bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadıkları ve maçın kesinlikle oynanmasını istedikleri aktarıldı. Öte yandan, birbiriyle arkadaş olan iki takım futbolcularının sık sık telefonlaştığı, Beşiktaş’lı meslektaşlarına “Maça çıkacak mısınız?” diye soran Fenerbahçe’li yabancı futbolcuların, “Yönetimin bu konuda bir kararı var. Taraftarımız ve camia böyle bir protestoyu uygun gördü. Elbette ki sizinle kozlarımızı sahada paylaşmak harika olurdu” dediği öğrenildi.

Güneş