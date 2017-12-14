Almanyadan dünya üçüncülüğüne Hayrullah primi!

Almanya Futbol Federasyonu, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa 350 bin, 3.’lüğe ise 150 bin Euro ödül belirledi. Milli Takımımız’da ise Euro 2016’da bir dakika bile süre almayan Hayrullah Akyüz, 150 bin Euro’luk prim almıştı.

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda zafere ulaşan Almanya, önümüzdeki sene 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da organize edilecek Dünya Kupası için oyunculara dağıtılacak primi belirledi. Almanya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Alman yıldızlar, çeyrek final için 75 bin (339 bin TL), yarı finale çıkmaları durumunda 125 bin (564 bin TL), üçüncülük için 150 bin (677 bin TL), finale kalmaları halinde 200 bin (906 bin TL), şampiyonluk için ise 350 bin Euro’luk (1.5 milyon TL) kişi başı primin sahibi olacak.

Bizde 455 bin euro’yu bulmuştu

Bu durum ise A Milli Takımımız’ın Euro 2016’ya katılım primini ve sonrasında çıkan büyük krizleri akıllara getirdi. Fransa’daki turnuvaya en iyi 3. olarak katılan ve grup aşamasında organizasyona veda eden Ay-Yıldızlı futbolcular, sadece katılım primi olarak kişi başı 455 bin Euro’yu (2 milyon TL) bulan rakamlar kazanmıştı. En dikkat çeken isim ise Adanasporlu Hayrullah Akyüz olmuştu.

Kulübünde 200 bin Tl kazanıyordu

Turuncu-Beyazlı ekipte yıllık 200 bin TL kazanan genç file bekçisi, milli takımda bir dakika bile süre almamasına rağmen 150 bin Euro’luk primin sahibi olmuş ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Alman yıldızlar, turnuvayı 3. olarak tamamladığı taktirde milli takımda süresi olmayan Hayrullah ile aynı primi almış olacak.

2 sezon, 11 maç, 24 gol...

2015-2016 yılında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci, son iki sezonda Adanaspor’da ligde sadece 11 maçta görev yapabildi. Geçen sezon Süper Lig’de 8 maçta forma giyen Hayrullah, 16 gole engel olamamıştı. Bu sezon ise TFF 1. Lig’te 3 maça çıkan genç kaleci, kalesinde 8 gol gördü.

İşte en fazla prim alan oyuncular

V.Babacan 455 bin Euro

S.Aziz 455 bin Euro

S.İnan 455 bin Euro

O.Tufan 455 bin Euro

H.Çalhanoğlu 449 bin Euro

A.Turan 433 bin Euro

C.Erkin 433 bin Euro

Fanatik