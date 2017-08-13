Almanlardan Aleksandar Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.

Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’in Avusturyalı savunmacısı Aleksandar Dragovic’in Kara Kartal’a menajerler aracılığıyla teklif edildiği bildirildi.

2 sezon önce Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’den 12 milyon Euro (50 milyon TL) karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun, kiralık olarak Kara Kartal’a gelmeye hazır olduğu, bu konuda Beşiktaş’ın kararının beklendiği öğrenildi.