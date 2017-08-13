Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Almanlardan Dragovic önerisi

Almanlardan Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

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Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

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Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Almanlardan Aleksandar Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.

Almanlardan Aleksandar Dragovic önerisi

Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’in Avusturyalı savunmacısı Aleksandar Dragovic’in Kara Kartal’a menajerler aracılığıyla teklif edildiği bildirildi.

2 sezon önce Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’den 12 milyon Euro (50 milyon TL) karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun, kiralık olarak Kara Kartal’a gelmeye hazır olduğu, bu konuda Beşiktaş’ın kararının beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

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Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi


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Almanlardan Aleksandar Dragovic önerisi

Almanlardan Aleksandar Dragovic önerisi

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Beşiktaş ve Konyaspora seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

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Beşiktaştan bir transfer daha!

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

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Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.
Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Talisca'nın lisans sorunu çözüldü. FIFA, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna geçiçi lisans verdi. FIFA'nın bu kararı TFF'ye ulaştı.
Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalyaya gitti

Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalya'ya gitti

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Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

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