Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.
F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.
Demba Ba'da karar bugün

Demba Ba'da karar bugün

Cenk Tosun’un yerine düşünülen Demba Ba’yı sağlık ekibiyle birlikte değerlendirecek olan yönetim son kararını verecek. Şenol Güneş’ten ‘Olur’ alan Demba, büyük bir sürpriz çıkmazsa haftaya kampta.
Ndiaye bombası

Ndiaye bombası

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için Stoke City takımının ilgisi olduğu iddia edildi.
Cenk Tosun'un ismini yanlış yazdılar

Cenk Tosun'un ismini yanlış yazdılar

Cenk Tosun transferi sonrası Everton'lı taraftarlar milli futbolcunun formasını alabilmek için 'Store'lara giderken, bir forma da Cenk Tosun ismi hatalı basıldı.
Açıkladı: "Fernandao'yu isterim"

Açıkladı: "Fernandao'yu isterim"

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.

Alman devi onu istiyor

Bundesliga temsilcisi Schalke 04, Galatasaray'ın kanat oyuncusuna rotasını çevirdi.

Galatasaray'ın yıldızları Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında. İtalyan devi geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoper Maicon'a talip olmuştu. Dün de Alman medyasında Garry Rodrigues ile ilgili transfer haberleri yer aldı.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlanan Alman kulübü, Galatasaray'dan gelecek habere göre hareket edecek.

Garry Rodrigues bu sezon 19 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fatih Terim'i yıkan haber

Fatih Terim'i yıkan haber

Fatih Terim'in ilk transferi o olacak

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Ndiaye bombası

Ndiaye bombası


 

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Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

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Fatih Terimin ilk transferi o olacak

Fatih Terim'in ilk transferi o olacak

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Ndiaye bombası

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Konoplyanka için haftaya taarruz var

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İşte Fatih Terimin ilk bombası

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Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

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