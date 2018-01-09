Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.

Bundesliga temsilcisi Schalke 04, Galatasaray'ın kanat oyuncusuna rotasını çevirdi.

Galatasaray'ın yıldızları Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında. İtalyan devi geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoper Maicon'a talip olmuştu. Dün de Alman medyasında Garry Rodrigues ile ilgili transfer haberleri yer aldı.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlanan Alman kulübü, Galatasaray'dan gelecek habere göre hareket edecek.

Garry Rodrigues bu sezon 19 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

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