"Allah razı olsun Bafe"

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Sinan Gümüş, yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Sinan Gümüş'ün şampiyonluk değerlendirmesi:

"Şu an çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Son maça kaldığımız için daha da güzel oldu. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımız, evlerinde, kafelerde, dışarıda bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. 21. şampiyonluk taraftara armağan olsun."

Bu sezon attığı kritik goller hakkında...

"Çok mutluyum. Önemli goller attım. Şampiyonlukta benim de küçük bir payım var. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii ki Bafe. Allah razı olsun. Tabii ki savunma oyuncularımız da çok önemli bir katkı yaptı."