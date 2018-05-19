Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.
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"Allah razı olsun Bafe"

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Sinan Gümüş, yayıncı kuruluşa konuştu.

Allah razı olsun Bafe

İşte Sinan Gümüş'ün şampiyonluk değerlendirmesi:

"Şu an çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Son maça kaldığımız için daha da güzel oldu. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımız, evlerinde, kafelerde, dışarıda bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. 21. şampiyonluk taraftara armağan olsun."

Bu sezon attığı kritik goller hakkında...

"Çok mutluyum. Önemli goller attım. Şampiyonlukta benim de küçük bir payım var. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii ki Bafe. Allah razı olsun. Tabii ki savunma oyuncularımız da çok önemli bir katkı yaptı."

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri


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Allah razı olsun Bafe

"Allah razı olsun Bafe"

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

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