Ali Palabıyık hakkında gündeme bomba gibi düşen iddia!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki hakem hataları nedeniyle oldukça eleştirilirken MHK'nın dinlendirme kararı sonrası hakemliğini bırakacağı iddia edildi.

Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde verdiği kararlarla gündemdeki yerini korurken önemli bir karar aldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde son derece tartışmaları kararlara imza atan Ali Palabıyık verdiği kararlarla uzun süre maç yönetememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

7.9 ALMIŞTI

Fotomaç'ın iddiasına göre, Ali Palabıyık bu ağır eleştirilerle daha muhatap olmamak için birkaç gün içinde düdüğünü asıp görevini bırakmak için işlemlere başlayacağı ortaya çıktı. Olaylı derbide 5 kırmızı kart çıkarıp, 2 kez penaltı düdüğü çalan hakem Ali Palabıyık'a verilen notun 7,9 olduğu açıklanmıştı.