Ali Koçun sır gibi sakladığı hoca listesi ortaya çıktı

Aykut Kocaman’ın yarın Ali Koç ile bir araya gelerek istifasını sunması bekleniyor. Koç’un sır gibi sakladığı listede 5 isim var.

Jorge Jesus

Tecrübeli teknik adam, son yıllarda Portekiz futboluna damga vurdu. Başarılarla dolu kariyeri, oynattığı hücum futbolu, otoriter yapısı ve gençlere verdiği önemle; Ali Koç’un kriterlerine uyan bir isim.

Jorge Jesus’un şu anda Sporting ile sözleşmesi olsa da sezonun son haftasında taraftarın tesisleri basıp, futbolculara saldırması sonrası ayrılık kararı aldı.

Laurent Blanc

Fransa’nın en iyi savunma oyuncularından biri olan Blanc, teknik direktörlük kariyerinde de önemli başarılar yakaladı. Bordeaux ve milli takım sonrası PSG’yi çalıştırdı. 4-3-3’ün hücum versiyonunu tercih ediyor. Başarılı çalıştırıcı, Damien Comolli ile yakın ilişkilere sahip. 2016’da PSG’den ayrıldıktan sonra başka bir takımda görev almadı.

Claudio Ranieri

Kariyerinde Valencia, Atletico, Chelsea, Valencia, Juventus, Roma gibi takımları çalıştırdı.

Bu maceraları hayal kırıklığıyla sonuçlansa da Leicester ile 2016’da kazandığı tarihi Premier Lig şampiyonluğuyla büyük sükse yaptı.

Fransa’nın Nantes takımının başında. Ancak ayrılması gündemde. En önemli özelliği, taraftarın yıllardır hayalini kurduğu 4-4-2’den vazgeçmemesi.

Rafael Benitez

Newcaslte’de vasat kadroyla çok iyi bir sezon geçiren İspanyol teknik adam, kulüp sahibi Ashley’nin istediği transfer bütçesini vermemesi nedeniyle köprüleri atmaya hazırlanıyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Benitez, gerçek bir taktisyen. Her futbolcusu, rakipleri analiz etme konusunda kendisini bir usta olarak görüyor.

Andres Villas-Boas

2010 yılında, henüz 32 yaşında Porto’nun başına geçtiğinde Mourinho’nun veliahtı olarak gösteriliyordu. İlk sezonunda Avrupa Ligi ve Portekiz şampiyonluğunu kazanınca, bu tahminler doğru çıktı. Ancak sonrasında kariyerinde beklediği başarıları yakalayamadı.

Son olarak Çin ekibi SIPG’den, ralli yarışlarına katılmak için ayrılmıştı. Teknik direktörlük tecrübesi çok yüksek ve henüz 40 yaşında.

Sinisa Mihajlovic

Futbolculuğu döneminde Yugoslav ve Sırp futbolunun efsanelerinden biriydi. Teknik direktörlük kariyeri ise inişli çıkışlı geçti.

Son olarak 1.5 sezon çalıştırdığı Torino’dan 4 Ocak’ta ayrıldı. Disiplinli ve hırslı bir çalıştırıcı. Hücum futbolunu ve 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Bunlar olumlu yanları olarak görülüyor. Ancak zaman zaman oyuncularıyla sorun yaşaması, istikrar yakalayamaması ve bir başarısının olmaması dezavantajları.

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