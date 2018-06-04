Ali Koçtan Fenerbahçenin kasasına 100 milyon euro

Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübün kasasına 100 milyon Euro koyacak.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübün kasasına 100 milyon euro koyacak.

16 BİN OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Fenerbahçe'de tarihi seçim sona erdi ve Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.



İŞTE ALİ KOÇ'UN SERVETİ

Fenerbahçe'ye başkan olması halinde kulüp kasasına 100 milyon euro ekleyeceğini söyleyen Ali Koç'un serveti merak ediliyor. . Futbol dünyasının Ali Koç, Ünal Aysal, Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar gibi tanınan isimleri de listede yer aldı. Forbes'in 2018 verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre Ali Koç'un net servetinin 850 milyon dolar.

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