Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
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Bolasie transferi bitti gibi

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Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

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Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

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4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Ali Koç'tan 190 milyon Dolar'lık dev hamle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorlardan yaklaşık 20 milyon Dolar, bankalardan da kredi olarak 170 milyon Dolar çekerek toplam 190 milyon Dolar (925.5 milyon TL) ile kulübe kısa vadede nefes aldıracak.

Ali Koçtan 190 milyon Dolarlık dev hamle

Tarihinin en ağır borç yükü altında bulunan Fenerbahçe'ye sponsorlardan can suyu...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un anlaştığı bir aracılık firması, forma reklamı ve erkek basketbol takımı için iki ayrı sponsorluk konusunda devam ettirdiği görüşmelerde son aşamaya geldi.

Forma reklamının değerinin 4 milyon doları bulacağı öğrenilirken, basketbol takımına ise 15 milyon dolarlık sponsor desteği sağlayacak anlaşmanın çok yakında imzaya döküleceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın bir yıllık forma geliri 11 milyon lira (yaklaşık 2 milyon 282 bin dolar).

170 MİLYON DOLARLIK UZUN VADELİ KREDİ

"Batık durumdayız" itirafından bulunan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, para arıyor...

Koç'un kurmayları, bir adet 50 ve 120 milyon dolarlık iki ayrı kredi için bankalarla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Bedelli sermaye artırımı için 50 milyon dolar veren Koç, 50 milyon dolarlık kredi için de kefil olacak.

Faiz oranı yüzde 17'yi geçmemesi planlanan 5 ve 10 yıl ödemeli krediler, daha yüksek faizli kredi borçlarının kapanması için kullanılacak.

İŞTE ALİ KOÇ'UN BORÇ AÇIKLAMASI

"Bizim borçlarımız 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 2.2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı"

"Geldiğimiz gün, 198 milyon TL'lik bir sportif borç vardı. Tüm spor dallarındaki toplam borcumuz. Bize futbolculara borcumuz olmadığı söyleniyordu ama futbol şubesine 141 milyon TL borç vardı."

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