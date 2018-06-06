Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Ali Koç'a ilk şok Vitor Pereira'dan

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA tarafından Vitor Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ali Koça ilk şok Vitor Pereiradan

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Pereira, kendisinin görevine son verildiğini iddia ederek tazminat talebiyle FIFA'ya başvurmuştu.

Yaşanan gelişmeler ve sürecin ardından FIFA, sarı-lacivertli kulübü Portekizli teknik adama 1.9 milyon euro ödemesine karar verdiği ortaya çıktı.

2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon euroluk dava açan Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlandı.

Portekizli teknik adamın alacaklarının önemli bir kısmından feragat etmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı-lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına toplam 1.9 milyon euro ödeyeceğini sarı-Fenerbahçe kulübüne bildirdi.

Mazbatasını alarak kollarını sıvayan ve koltuğuna oturan başkan Ali Koç'un önüne gelen ilk fatura 2016 yılında yönetimin sözleşmesini tek taraflı fesh etiği Pereira faturası olmuş oldu. Koç'un FIFA'dan gelen bu kararı hukuk departmanına ilettiği ve gerekle araştırmanın yapılmasını istediği belirtildi.

O ZAMAN NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira'nın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek Portekizli teknik adamdan tazminat talep etmişti. Pereira ise Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia ederek, "Sözleşmemiz olmasına rağmen benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Görev alanlarımız kısıtlandı. Teknik direktörlük yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Tedirgindik ve korktuk" ifadelerini kullanmıştı.

Comolli yeni teknik direktörü de getirdi! Güle güle Aykut Kocaman

Comolli yeni teknik direktörü de getirdi! Güle güle Aykut Kocaman

Damien Comolli'nin ilk transferi Jonathan Bamba

Damien Comolli'nin ilk transferi Jonathan Bamba

Ali Koç ilk neşteri vurdu! 3 ayrılık birden

Ali Koç ilk neşteri vurdu! 3 ayrılık birden


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ali Koça ilk şok Vitor Pereiradan

Ali Koç'a ilk şok Vitor Pereira'dan

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA tarafından Vitor Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.
Comolli yeni teknik direktörü de getirdi! Güle güle Aykut Kocaman

Comolli yeni teknik direktörü de getirdi! Güle güle Aykut Kocaman

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç’un sportif direktör olarak takımın başına getirdiği Damien Comolli, Aykut Kocaman’ın yerine Laurent Blanc’ı getirecek.
Damien Comollinin ilk transferi Jonathan Bamba

Damien Comolli'nin ilk transferi Jonathan Bamba

Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörünün St Etienne kulübüyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Jonathan Bamba ile ilgilendiği de iddia edildi.
Ali Koç ilk neşteri vurdu! 3 ayrılık birden

Ali Koç ilk neşteri vurdu! 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'de ilk neşter vuruldu. Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı.
Fenerbahçe final serisine 40 sayı farklık galibiyetle başladı

Fenerbahçe final serisine 40 sayı farklık galibiyetle başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ’ı 103-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Ali Koç kafaya koydu: Gel takımın başına geç

Ali Koç kafaya koydu: "Gel takımın başına geç"

Yeni yönetim sportif direktör, teknik direktör meselesinin ardından alt yapıya da el atacak. Başkan Koç'un alt yapıyı teslim edeceği kişi ise hemen hemen belli oldu.
Rıdvan Dilmen Fenerbahçedeki ilk ayrılığı açıkladı

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında geçen seçimin ardından ilk kez konuştu, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı.
Ali Koçun sır gibi sakladığı hoca listesi ortaya çıktı

Ali Koç'un sır gibi sakladığı hoca listesi ortaya çıktı

Aykut Kocaman’ın yarın Ali Koç ile bir araya gelerek istifasını sunması bekleniyor. Koç’un sır gibi sakladığı listede 5 isim var.
Ali Koçun ilk transferi İstanbula geldi

Ali Koç'un ilk transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sportif direktör Damien Comolli İstanbul'a geldi.
Bu takas çok konuşulur

Bu takas çok konuşulur

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve kendisine yeni bir takım arayan Ozan Tufan, Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Gökhan Töre ile takas edilecek.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....