Ali Koç seçilirse iki dünyaca ünlü ismi getirecek

Fenerahçe başkan adayı Ali Koç, İstanbul’da Löw ile görüştü. Koç seçilirse Mesut Özil‘le birlikte Alman hoca da gelecek.

BAŞKAN adayı Ali Koç’un projeleri hakkında Sporxtv’nin Spor Masası isimli programında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ali Koç, Almanya Milli Takımı’nın Teknik Patronu Joachim Löw ile İstanbul’da görüştü. Menajeriyle birlikte İstanbul’a gelen Alman teknik adamla, gelecek projeler üzerinde önemli bir zirve gerçekleştirildi. Fenerbahçe’ye 1 Temmuz 1998’de imza atan Löw, 30 Haziran 1999’da gönderilmişti. Sarı Kanarya’yı 20 senedir tanıyan Löw, Koç’a olumlu bir sinyal verdi.

ÖZİL’İN DE GÖNLÜ VAR

İkinci olarak da Löw’le birlikte Arsenal’de forma giyen Mesut Özil’in transferi üzerinde görüşme gerçekleştirildi. İddialara göre daha önce F.Bahçe’de futbol oynamak istediğini açıklayan Mesut Özil de sezon sonunda Ali Koç’un seçilmesi halinde Sarı-Lacivertli formayı giyebilir. Büyük paralar konuşulacak.

Akşam