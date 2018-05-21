Ali Koç seçilirse Avrupanın konuştuğu hocayı getirecek

Ali Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman'la devam etmesi beklenmiyor. Koç'un yabancı bir hoca için çalışmalarını sürdürdüğü, bu noktada öne çıkan adayın Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose olduğu öğrenildi.

İlk teknik direktörlük deneyimini Salzburg'da yaşayan ve bu sezonu şampiyon tamamlayan 41 yaşındaki Rose, takımını bu sezon Avrupa Ligi yarı finaline kadar taşıyıp tüm futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekmişti.

Sabah