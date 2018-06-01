Ali Koç: "Seçildiğimiz takdirde onu hemen açıklayacağız"

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, göreve gelmeleri halinde anlaşmaya vardıkları Sportif Direktör ismini açıklayacağını ifade etti.

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Lig Radyo'da Mehmet Ayan'ın sorularını açıkladı ve gündeme dair sorulara cevap verdi.

Fenerbahçe başkanlığının neden hayali olduğu ve neden başkanlığa talip olduğuna dair gelen soruya Ali Koç, "Fenerbahçe başkanlığı ihtiyaç değil bir hayaldir. Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe üzerinden Türk sporuna katkı sağlayabileceğimi düşündüğüm için bu yola çıktım." cevabını verdi.

İşte Ali Koç'un yaptğı açıklamalar...

"İstikrarlı vizyon ve yatırımlar önemlidir. Fenerbahçe'nin en heybetli dönemleri bir olduğu dönemler. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük avantajı taraftarı ve eşi benzeri görülmemiş birlik duygusudur. Mali yapı önemlidir. Kuvvetli mali yapı başarıyı, başarılar ise daha kuvvetli bir mali yapıyı getirir."

"3 TEMMUZ KIRMIZI ÇİZGİDİR"

"3 Temmuz her Fenerbahçeli'nin kırmızı çizgisidir. Başkanımız, başkanımız olmazsa diğerleri bu işin sonuna kadar gitmelidir. Tazminat davasının peşini bırakmamalıdır. Her Fenerbahçeli bu davada başkanlarının yanına toplanır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"AÇALIM BAKALIM DEDİM DEFTERLERİ"

"3 Temmuz sonrası takımı dağıtıp dağıtmama konusunu ne anlamda sorduğunuzu bilmiyorum. Ben 22 kişilik yönetimde 1 kişiydim. Maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım. 24 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağımız belli olduğunda ve futbolcuların tercihleri sonrası karar aldık. Giden futbolcuların yerine elimizden geleni yaparak en iyi dokunuşları yaptık. Havalimanında son gün futbolcuya imza attırdık. Unutmayın, yarım puanla şampiyonluk kaçırdık. O sezon Fenerbahçe'nin tüm branşlarında gösterilen başarılar çok büyük başarılardır.

Ben 24 Haziran'da değil, bu konuda bana yapılan ithamlar nedeniyle dilimde tüy bitti. 3 Temmuz'dan sonra kim ne katkı yaptı açalım bakalım dedim defterleri. Tek taraflı bir açıklama yapmam. Böyle bir şeyi yapmak Fenerbahçe terbiyesinde değildir. Bize böyle öğretilmedi."

"BENİM YAŞADIKLARIMI İNSANLAR YAŞAMASIN DİYE..."

"Yönetim kurulunun niye açıklanmadığını ifade ettim. Bu süreçte yaşadığım itiraflar nedeniyle diğer insanların böyle bir şey yaşamaması için böyle bir karar aldım. Başkanımız da yönetim kurulunu açıklamadı. Önceki seçimlerde de böyle oldu."

"DOĞRU ADIMLARLA BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKACAĞIZ"

"İçinde bulunduğumuz finansal durum sıkıntılı bir durum. Ben her gittiğim yerde mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu ifade ediyorum. Hepimizin birlikte çıkmamız gerektiğini, kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını, fakat arkadaşlarımla birlikte getireceğimiz sıcak para ve sponsorluklarla etkili olacağına inanıyorum. Bizim yapabileceklerimiz var, taraftarımızın yapabilecekleri var. Çorbada herkesin tuzu olacak. Tuğlaları tek tek koyacağız. Fenerbahçe'nin potansiyeli o kadar büyük ki doğru adımlarla bu işin içinden çıkacağız."

YAPACAĞI İLK İCRAATİ AÇIKLADI

"Seçildiğimiz takdirde sportif direktörü açıklayacağız. Aykut Kocaman ile görüşeceğiz. Listemizdeki hoca adaylarıyla görüşeceğiz. İngiltere'de bir insan kaynakları firmasıyla bir liste çıkardık. Bu listenin 5 tanesi transfer edildi. Şanssızlığımız ise yeni bir hoca getirilecekse bunun çalışmalarını yaptık. Bununla beraber Avrupa'nın büyük ve maddi imkanları geniş kulüpler, rekabet de arttığı için listemiz daraldı. Seçildiğimiz takdirde üzerinde çalışacağız haziran ayında bitireceğiz.

Bizim verdiğimiz direktifler doğrultusunda 1 tane yerli hoca da çıktı. Fakat yerli hoca ile devam edeceksek Aykut Kocaman ile çalışırız."

"PARAYI DERNEĞE Mİ, SPORTİF AŞ'YE Mİ VERECEĞİZ, BAKACAĞIZ"

"Seçilsem de seçilmesem de 1 gün dinleneceğim. Çok yoruldum. 49 ayrı etkinliğe katıldık. Seçilirsek belirlediğimiz çalışmalara başlayacağız. Transfer listesi var, scoutlar var. İçeri koyacağımız sıcak para, bu parayı derneğe mi Sportif AŞ'ye mi vereceğiz, buna bakacağız. Benim tercihim bunu sermaye artırımı olarak yapmak. Hissenin sahibi ben olmayacağım. Koyacağım para, derneğe hibe olarak verilecektir. Bunun tam kararını verebilmemiz için nasıl bir tablo alıyoruz, onun sağlıklı bir değerlendirmesini yapacağız.

Fenerbahçe Sportif AŞ'nin satılması, Fenerbahçe'ye en büyük ihanet olur. Bu camianın bu ekonomik durum içinden çıkma gücü vardır. Bir tek potansiyelimiz doğrultusunda doğru hareket edelim."

"AZİZ YILDIRIM EFSANE BAŞKANIMIZDIR"

"Aziz Yıldırım efsane başkanımızdır. Futbol dışında da Olimpik sporlarda önemli atılımları vardır. Belli branşlarda kalite çok artmıştır. Kadın voleybolda kalite çok artmıştır. Erkek basketbolda seviye ortada. Kadın basketbolda finallere kalınıyor. Fenerbahçe, Olimpiyatlar'a da en çok sporcu veren kulüp. İnşallah, ülkemize en çok madalya kazandıran kulüp de olur."

"BİZİM ANA İŞİMİZ SPOR! ARAZİLER..."

"Ben bu konuda 1-2 cümlem oldu. Bunu çevirip karşı tarafa Samandıra'yı, stadyumu, tesisleri satacağım gibi bir anlayış oldu. Ben üzerimizdeki faiz yükünün sürdürülemez olduğunu, alınan arazilerin değerleri ortada. Bu araziler borcu karşılıyorsa niye satmıyoruz dedim. Gelen paralar direkt bankalara gidiyor. Hisseler ipotek altında. Eğer bizim arazileri satmak gibi bir lüksümüz varsa değerlendirmek gerekir. Bizim ana işimiz spor, odağımız spor. Fakat, gelir fazlanız olur araziler alırsınız. Bugün imarı olmayan arazilerin yarın imarı olur. Büyük gelir elde edersiniz.

Konsolide bütçe yapılmıyor. Gerçek bütçenin tam anlaşılmadığını anlatıyoruz. Tüzük konsolide rapor açıklamak zorundadır diyor. Kimse anlamıyor. Biz seçildiğimiz takdirde, en büyük vaatlerimizden biri hesap vermek ve şeffaf olmak."

"TARAFTARA BURADAN SESLENİYORUM! HOCAMIZ HAKLI"

"Hocanın reaksiyon vermesi önemli. 1 kere oldu bu. Ben de çok merak ettim, çok şaşırdım. Ramazan'dan ve iftardan ötürü böyle oldu. Taraftara buradan sesleniyorum. Bir sonraki maça katılım gösterelim. Hocamızın haklı serzenişine kulak verelim.

Yaptığımız sponsorluk çalışmalarında basketbol için yeni bir sponsor arayışı yoktu. Çünkü, son ana kadar böyle bir durum oluşmadı."

"TÜRK FUTBOL DÜNYASINI DOMİNE ETMELİYİZ"

"Lokalde benim ilk hedefim rakiplerimizin önüne geçmek şampiyonluk sayısında. Fenerbahçe, tarihinde ilk defa rakiplerinin şampiyonluk sayısından 2 geri kaldı. Global marka bir olmadan önce içeride Türk futbol dünyasını domine etmeliyiz."

"YÖNETİMDE 4 KADIN! KİLİT 8-9 NOKTA..."

"Bizim yönetimizde 4 tane kadın olacak. Profesyonel kadrolar, yönetim kurulundan çok daha önemli. Hangi kurum olursanız olun insan sermayesi kadar fark yaratırsınız. Kulübe en iyi insan sermayesini kazandırmaya çalıştırmalıyız. Fenerbahçe'de çok iyi personel var ama kilit 8-9 noktaya getirmek istediğimiz insanlar var. Benim için yönetim kurulundaki insanlar kadar kulüpte çalışanların da kalitesinin çok yüksek olması gerekiyor."

"OY VERMEK İÇİN SABRETSİNLER"

"Sandıklarla ilgili bazı endişelerim var. Gidermek mümkündü ama başkan merak etmesinler dedi. Güvenmek zorundayız artık. Kongre üyelerimize sesleniyorum, hem ilk hem ikinci gün de orada olsunlar. Oy vermek için yığılmalar, uzun kuyruklar olacaktır. Sonuna kadar oy vermek için sabretsinler."