Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

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Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

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Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Ali Koç kafaya koydu: "Gel takımın başına geç"

Yeni yönetim sportif direktör, teknik direktör meselesinin ardından alt yapıya da el atacak. Başkan Koç'un alt yapıyı teslim edeceği kişi ise hemen hemen belli oldu.

Ali Koç kafaya koydu: Gel takımın başına geç

Barcelona’nın alt yapısında 12 yıl görev yapan ve kendisi için efsane ifadesi kullanılan Jose Ramon Alexanko ile anlaşmaya çok yakın.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Başkan Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısını yöneten Jose Ramon Alexanko'yu getirmeyi planlıyor. Şu anda Tv'de futbol yorumculuğu yapan Alexanko ile Ali Koç'un görüşme yaptığı ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe final serisine 40 sayı farklık galibiyetle başladı

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(Sabah)

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