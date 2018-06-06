Ali Koç ilk neşteri vurdu! 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'de ilk neşter vuruldu. Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı.

Ali Koç'un gelişi rüzgar gibi olurken, icraatları da kulüpte fırtınalar estirecek gibi görünüyor.

Dün akşam, sportif direktör olması beklenen Damien Comolli İstanbul'a gelirken, bu sabah da büyük operasyon başladı.

Başkanlık seçiminden önce altyapıdan 20 senedir oyuncu çıkmamasından yakınan Koç, neşteri bu bölüme vurdu.

İlk etapta Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş gibi isimlerle yolların ayrılması kararı alındı. Operasyonun genişleyerek sürmesi bekleniyor.

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