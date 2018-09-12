Ali Koç, Beşiktaşın Ozan Tufan teklifini açıkladı

Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş’ın Ozan Tufan’a yaptığı teklifi açıkladı.

Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ozan Tufan hayal kırıklığı. Milli Takım'a kadar yükselmişken, henüz 24 yaşındayken bu hale gelmesine ne biz seviniyoruz ne Ozan seviniyordur. Cocu, Ozan'ın geçmişini pek bilmez. Ben ve Comolli'nin Ozan'dan beklentisi çok fazlaydı. Potansiyelini biliyoruz. Kampa da çok fit gelmişti. 8 kilo vermişti, çok hoşuma gitmişti. Tatilini çalışarak geçirmişti. Hazır herhalde dedik. Ne yazık ki beklediğimiz gibi olmadı. Performansı, istatistiksel verileri, hocasıyla arasındaki kimya, Damien'in gözlemleri olumsuz noktadaydı. Transfer edebilirsiniz diye düşünebilirsiniz. Bazı takımların ilgisini çekti ama Fenerbahçe'deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremediler. Beşiktaş'tan bize gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen kabul edemeyeceğimiz bir takas teklifiydi. Birçok oyuncuyu ilgilendiren bir teklifti. Sadece bir oyuncu değil. Belki Ozan'ın başka düşündüğü şeyler vardı bilmiyorum ama transfer olmadı. U21 takımıyla çalışıyor. Bizim oyuncumuz yine. Ücretini vermek zorundayız. Onun da artık kariyerinin bu aşamasında aynaya bakıp kendini silkeleyip sorgulaması gerekiyor. Geçen sezon biz yoktuk, yine oynamıyordu. Çok iyi, kumaşı da iyi. Niye oynamıyor diye sorduğunda net bir cevabı da yok. Çok yazık.