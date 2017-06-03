Ali Koç başkanlığa aday olacak mı? Açıkladı...

Ali Koç, Mayıs 2018'de Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Koç, "2018 Yılındaki Genel Kurulda Başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" ifadesini kullandı.

Ali Koç, Fenerbahçe Olağanüstü Mali Genel Kurulda konuştu. Ali Koç "2018 Yılındaki Genel Kurulda Başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım"

Koç'un genel kurulda yaptığı açıklamalar;

Bize bu tarifsiz Euroleague mutluluğunu yaşatan herkesle ne kadar övünsek azdır. Fenerbahçe'mizi gerçek bir spor kulübü yapan, Obradovic gibi birini takıma getiren, başkanımıza en içten şükranlarımızı sunuyorum. Gelecek yıl formamıza 4. yıldızı takacağımıza inancım tamdır.

"Futbol bizi üzmüştür"

Futboldaki nokta bizi üzmüştür. Tribünlerimiz hiç bu kadar boş olmamıştı. İç saha performansımızla altıncı sıradayız. Yönetimimiz ve taraftarımız arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle bu durum ortaya çıkmıştır.

"Başkanlık açıklaması"

30 Mayıs 2015'te taşın altına elimizi koyacağımı her zaman söyledim. Ben bugün yine aynı noktadayım. Kongre üyelerinin karşısında bunu vurgulamak için bir kez daha söylemek istediğim için buradayım. Mayıs 2018'de önce Allah'ın izniyle sonrada sizlerin desteğiyle kongrede başkanlığına aday olduğumu belirtiyorum.