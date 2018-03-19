Ali Ece, Beşiktaşın transferini açıkladı

Futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın PSV'de oynayan Arias'la anlaştığını, fakat yönetimin daha sonra karar değiştirerek Gökhan Gönül'e imza attırdığını açıkladı.

Beşiktaş'a 2016'da gerçekleştirdiği 33 yaşındaki Gökhan Gönül transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"ARIAS'I TRANSFER EDECEKTİ"

Beşiktaş'ın o dönem ilk olarak PSV Eindhoven'ın sağ beki Santiago Arias ile görüştüğünü dile getiren Ali Ece, "Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Santiago Arias'ı transfer edecekti. O dönem Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le sözleşme uzatmayınca Siyah - Beyazlılar rotasını Gökhan Gönül'e kırdı." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 15 MİLYON EURO"

Gökhan Gönül ile Arias arasında yaş farkına vurgu yapan Ali Ece, "O dönem Gökhan ve Arias aynı seviyedeydi. Ama aralarında yaş farkı var. Arias, şu anda en az 15 milyon Euro." şeklinde konuştu.

PSV Eindhoven ile 2019 yılına dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Santiago Arias, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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