Alexis Sanchezin yeni adresi belli oldu

Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan Alexis Sanchez, Manchester City ile anlaştı.

Barcelona'dan Arsenal'e 2014 yılında 42.5 milyon Euro'ya transfer olan Şilili yıldız Alexis Sanchez, Manchester City yolunda.

Manchester City ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varan Sanchez, imza atması halinde sezon başına 13 milyon Pound (Yaklaşık 67 milyon TL) kazanacak ve imza parası olarak da 30 milyon Pound (yaklaşık 155 milyon TL) kazanacak.

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre ise bu anlaşmadaki tek sorun transferin kış transfer döneminde mi yoksa yaz transfer döneminde mi gerçekleşeceği. Eğer anlaşma kış döneminde gerçekleşirse Manchester City, Arsenal'e 20 milyon Pound bonservis bedeli ödeyeceği için Alexis Sanchez'e ödenecek olan 30 milyon Poundluk imza parası 15 milyon Pound'a düşücek.

City yönetiminin sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katabileceği bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödemek istemese de, Gabriel Jesus'un sakatlığı nedeniyle anlaşmaya razı olabileceği belirtiliyor.

Alexis Sanchez, Arsenal forması giydiği 165 maçta 80 gol atarken 46 da asist yaptı.

NOT: İngiltere'de Bosman kuralı geçerli olmadığı için kulüpler sözleşmesi sezon sonu sona erecek futbolculara devre arasında imza attıramıyor.

Fanatik