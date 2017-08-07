Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Hollanda şampiyonunun Van Persie’ye olan ilgisi için yönetimden, “Bonservisini ve maaşını ödeyebilirlerse alsınlar” açıklaması gelmişti.
Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
Sneijder'i resmen açıkladılar

Sneijder'i resmen açıkladılar

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice, Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'i resmen duyurdu.
İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.
Gustavo Gomez inadı

Gustavo Gomez inadı

Simon Kjaer’in, Sevilla’ya transfer olmadan önce Milan’la temasta olması, Fenerbahçe’nin de İtalyan ekibinin stoperi Gustavo Gomez’e yönelmesini sağlamıştı.
Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Tam 222 milyon euroluk bedelle Neymar'ın Barcelona'dan adeta göz göregöre koparan Paris Saint Germain'den Katalanlara Marco Verratti darbesi geldi.
Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.

Alex Song sürprizi

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.

Alex Song sürprizi

Rusya'dan yıldız futbolcu Alex Song için sürpriz bir iddia geldi. Rus basınında yer alan habere göre; Rubin Kazan 29 yaşındaki Kamerunlu ön libero Alex Song'u FFP kuralları gereği, yüksek maaş nedeniyle satmayı düşünüyor. Arsenal ve Barcelona'da da forma giymiş olan oyuncu için tekliflerin değerlendirileceği vurgulanırken, Antalyaspor'un ilgisi olduğu kaydedildi.

Kamerunlu tecrübeli isim geçen sezon 3 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...


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Alex Song sürprizi

Alex Song sürprizi

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspora

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

En yüksek bütçeyi 10 numara bölgesine ayıran Antalyaspor, transferde bombayı patlatmak istiyor.
Samuel Etoo resmen açıklandı!

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

Antalyaspor, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda bir basın açıklamasında daha bulundu.
Rıza Çalımbaydan Etoo açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Eto'o ile anlaştığı yönündeki iddialar hakkında, "Benim haberim, bilgim yok. Eto'o ile dün görüştüm, 'Böyle bir şey yok' dedi. Yönetim de 'Yok' dedi. Daha önce de bir görüşme olmadı" dedi.
Yılın transfer bombası patlıyor!

Yılın transfer bombası patlıyor!

Geçtiğimiz günlerde Jack Wilshere’i kiralamak için harekete geçen Antalyaspor, transferde büyük aşama kaydetti.
Samuel Etoo bombası!

Samuel Eto'o bombası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın gündemine Samuel Eto'o geldi.
İşte Veli Kavlakın yeni takımı

İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

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Antalyaspor transfer bombasını patlattı!

Antalyaspor transfer bombasını patlattı!

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Hoca itiraf etti: Jose Sosaya teklif yaptık, gelirse süper olur

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Jeremy Menez Antalyasporda!

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Geçmiş olsun Antalyaspor!

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Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

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