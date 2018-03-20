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"Alex Fenerbahçe'ye hainlik yaptı, heykeli yıkılmalı"

Ahmet Çakar, Alex'in Türkiye'ye gelmesini eleştirdi ve heykelinin yıkılması gerektiğini söyledi.

Alex Fenerbahçeye hainlik yaptı, heykeli yıkılmalı

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Alex de Souza'nınTürkiye'ye gelmesi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"HAİNLİK YAPMIŞTIR, YIKILMALI"

Alex de Souza'nın Türkiye'ye gelerek hainlik yaptığını ve heykelinin yıkılması gerektiğini söyleyen Ahmet Çakar, "Alex bir haindir, Fenerbahçe'ye hainlik yapmıştır. Efsaneydi, kestane oldu. Fenerbahçe'ye zarar vermiştir. Bu geceden itibaren heykeli yıkılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KULLANDIRDI"

Alex'in kullanıldığını iddia eden Ahmet Çakar, "O heykel bir efsaneydi. Efsane kendini kullandırmaz. Türkiye'ye getirilmesi gerçek bir manipülasyondur. Kendini resmen kullandırdı." şeklinde konuştu.

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"Alex Fenerbahçe'ye hainlik yaptı, heykeli yıkılmalı"

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