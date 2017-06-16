Alex de Souzadan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör olarak yeniden göreve gelen Aykut Kocaman'ın Alex ile açıklamaları gündeme damga gibi vurmuştu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Kocaman ile ilgili Brezilyalı, Instagram hesbaından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'de değişim rüzgarı tam hızıyla devam ediyor. Başarısız geçen bir sezon sonrasında transfere hızlı başlayan Sarı Lacivertliler, futbolu yeniden Aykut Kocaman'a emanet etmeye karar verdi.

Bu karar sonrası Kocaman'ın bir önceki dönemde Alex ile yaşadığı sorun yine karşısına çıkmıştı. Sürekli kendisine bu yönede sorulan sorulara, tecrübeli teknik adam, katıldığı bir canlı yayında "Kitabını okumadım. Yanlışların doğru gibi gösterilmesi bana yanlış geliyor. Bu konulara girmiyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.

Taraftarların sevgilisi haline gelen ve bir türlü yıldızı barışmayan iki Fenerbahçe efsanesinin son perdesinde Alex Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Alex'in Instagram hesabından yaptığı açıklama;

"Bana Aykut Kocaman'ın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Benle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim."

"Kulübe ve bütün içindekilere bol şans diliyorum. Ona kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın. Fenerbahçe'ye her zaman bol şanslar ve başarılar."