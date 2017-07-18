Aleksandar Kolarov sürprizi

İngiliz ekibinin yeniden yapılanma çerçevesinde 30 yaş üstü birçok futbolcusunu gözden çıkarmasının ardından, Aleksandar Kolarov’un Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray sağ bek sorununu Brezilyalı oyuncu Mariano ile çözerken, sol bek için gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı: Aleksandar Kolarov.

Menajerlerin önerdiği Sırp oyuncuyu gündemine alan sarı-kırmızılı yönetim Kolarov konusunda kolları sıvadı. Ofansif yönü ile bilinen tecrübeli futbolcu sol stoper de oynayabiliyor.

Manchester City’nin yeniden yapılanma çerçevesinde 30 yaş üstü birçok futbolcusunu gözden çıkarmasının ardından tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Teknik Direktör Igor Tudor da Kolarov transferine yeşil ışık yaktı. Juventus’tan Asamoah’ı eşinin sorun çıkarması yüzünden renklerine bağlayamayan sarı-kırmızılıların, aradıkları özelliklere uygun isim olarak Sırp oyuncuda karar kıldıkları öğrenildi.

Clichy yedeğiydi

7 senedir Manchester City forması giyen Kolarov’un yıllık maliyetinin 3 milyon euroyu biraz aştığı bildirildi. Başakşehir’in yine Manchester City’den transfer ettiği Clichy’nin Kolarov’un yedeği olması bu futbolcunun maliyeti yönünden tereddüt geçiren sarı-kırmızılılar için önemli bir kriter olarak masada duruyor. Galatasaraylı yetkililerin Kolarov transferini en kısa sürede bitirmek istediği belirtildi.

Lazio’dan 2010 yılında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City’e giren Kolarov 7 sezondur Premier Ligi’nde top koşturuyor. Tecrübeli futbolcu City’de 244 maçta forma şansı bulurken 21 kez rakip ağları havalandırdı.

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