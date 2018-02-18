Albayrak çıldırdı: Hep susuyoruz ama bir kükrersek...

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.

Galatasaray'da Sportif AŞ'de görevli yönetici Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'nın çaldığı penaltıya tepki gösterirken, Sivas'ta da takımın gardını düşürmek için penaltı çalındığını söyledi.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın maç sonundaki açıklamaları...

''Arkadaşlar buralara gelene kadar verilmeyen yüzlerce penaltımız var. Bir de verilen penaltılar var. Hep susuyoruz, Galatasaray'a yakışır hareket etmeye çalışıyoruz. Aslan bir kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Sivas'ta verilen penaltı oyundaki gardımızı düşürdü. Burada penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı. Konya'daki kupa maçında 2 tane, İstanbul'daki Konya maçında 2 tane penaltımız verilmedi. Antalya maçın da 2 verilmeyen penaltımız...''

''Sivas'ta bizim gardımızı düşürmek istediler. Burada tamamen topa giren Serdar Aziz penaltı ile cezalandırıldı. İnsanlar kükrüyor, bir şeyler değişiyor. Ofsaytlardan goller atılıyor. Bize Allah kimsenin hakkını nasip etmesin ama bu insanların bir emeği var.''

''Hakemlere saygılıyım, konuşmak istemedim ama camia ayağa kalktı. Telefonlarımız susmak bilmiyor. Her gün verilmeyen penaltılar, verilen penaltılar. Kaybetmeyeceğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz.''

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