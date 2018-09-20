Akhisarsporun Avrupa macerası yenilgiyle başladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Akhisarspor sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında temsilcimiz Akhisarspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede Krasnodar'a galibiyeti getiren tek golü 26. dakikada Viktor Claesson kaydetti. Akhisarspor'un 22. dakikada Seleznov ve 64. dakikada Vrsajevic'in şutları direkten döndü.

Bu sonucun ardından J Grubu'na Krasnodar 3 puanla başlarken, Akhisarspor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun diğer maçında ise İspanya takımı Sevilla, Belçika ekibi Standard Liege'i 5-1 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Akhisarspor ilk Avrupa maçına çıktı

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını elde eden Akhisarspor, J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Belçika'dan Standard Liege ve Rus ekibi Krasnodar'la mücadele edecek yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk uluslararası maç

Akhisarspor'un ilk Avrupa Kupası maçına çıktığı müsabakaya ev sahipliği yapan Spor Toto Akhisar Stadı'nda da ilk kez uluslararası bir maç oynandı.

Yeşil-siyahlı ekipte Güray Vural, Abdoulwahid Sissoko ve Serginho ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

Akhisarspor'da 4 değişiklik

Teknik direktör Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından takımın başında sahaya Cem Kavçak çıktı. Cem Kavçak, ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. O müsabakada ilk 11'de başlayan Dany, Eray Ataseven, Bilal Kısa ve Helder Barbosa'nın yerine Mustafa Yumlu, Serginho, Josue ve Yevgen Seleznov forma giydi.

Krasnodar'da 3 değişiklik

Krasnodar'da ise Rusya Premier Ligi'nde 4-0 kazanılan Anzhi maçının ilk 11'inden 3 farklı isim yer aldı. Anzhi müsabakasından farklı olarak Sergey Petrov, Jon Flouson ve Ivan Ignatyev'in yerine Uros Spajic, Cristian Ramirez ve Ari ilk 11'de mücadele etti.

Tribünler dolmadı

Akhisarsporlu taraftarların maraton tribününün büyük çoğunluğunu doldurmasına rağmen diğer tribünlerde boşluklar görüldü. Konuk ekibe ayrılan tribünde de yaklaşık 10 kişi müsabakayı takip etti.

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, organizasyona mağlubiyetle başladı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Krasnodar karşısında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un bir şutunun direkten döndüğü ilk yarıda Viktor Claesson'un golüne engel olamadı ve ilk devreyi 1-0 geride tamamladı.

Avdija Vrsajevic'in şutunda meşin yuvarlağın bir kez daha direkten döndüğü ikinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Rus ekibi Krasnodar, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Sevilla evinde kazandı: 5-1

Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti. Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.

Krasnodar karşısında karşılaşmanın ilk sarı kartını gören Yevgen Seleznov, Akhisarspor'un Avrupa kupalarında ilk sarı kartını gören isim oldu.

Müsabakanın 65. dakikasında bir pozisyonun ardından hakem Ville Nevalainen'in uyarısıyla sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yaptırıldı.

Tek gol Viktor Claesson'dan

Rus ekibinin golünü atan Viktor Claesson, Krasnodar'la Avrupa Ligi'ndeki 9. maçında 5. golünü kaydederken, organizasyonda 9. golüne ulaştı.

Akhisarspor, J Grubu'nda 3. sırada yer aldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmaların ardından Sevilla, 3 puan ve averajla zirvede, puansız Akhisarspor ise 3. sırada yer aldı.

Seyircisi önünde oynadığı Krasnodar maçını 1-0 kaybeden Akhisarspor, tarihinin ilk Avrupa kupaları mücadelesinden puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada, ağırladığı Standard Liege'yi 5-1 yenen Sevilla, gol averajıyla ilk sıraya yerleşti.

Avrupa Ligi'nde 2. hafta müsabakaları 4 Ekim'de oynanacak. Akhisarspor, Standard Liege'ye, Sevilla ise Krasnodar'a konuk olacak.