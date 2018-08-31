Akhisarsporda bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Fransa doğumlu Faslı orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisar'a gelip yeşil-siyahlı formayı sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcu, camiaya başarı sözü verdi.

Kariyerine Fransa'nın Toulouse takımında başlayan Regattin, burada 7 sezon top koşturdu. Ardından 2016-17 sezonunda Osmanlıspor'a imza atan deneyimli oyuncu, başkent temsilcisinde 58 Süper Lig, 3 1'inci Lig, 8 de UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıktı. Toplam 5721 dakika görev yapan Faslı 10 gol attı. Regattin için düzenlenen imza törenine yöneticiler Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldı.