Akhisarspor salladı ama yıkamadı

Koeman'dan maç sonrası Belhanda patlaması

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor” diye konuştu.