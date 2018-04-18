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Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
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Nevzat Aydın'dan olay tweet

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Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
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Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.

Akhisarspor Galatasaray'ı TT Stadı'na gömdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray evinde Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Akhisarspor Galatasarayı TT Stadına gömdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi Galatasaray, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray avantajını koruyamadı ve Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

Mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'un gollerini 4. ve 35. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Galatasaray'da Maicon 77. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Seleznov'dan Galatasaray'a:

Seleznov'dan Galatasaray'a: "Neticede Camp Nou'da Barcelona ile oynamıyorsunuz!"

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Beşiktaş Akhisarspor'u deplasmanda farklı geçti

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Piero'ya göre bu top dışarıdan mı çevrildi?


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Akhisarspor Galatasarayı TT Stadına gömdü

Akhisarspor Galatasaray'ı TT Stadı'na gömdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray evinde Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.
Beşiktaş Akhisarsporu deplasmanda farklı geçti

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