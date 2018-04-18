Akhisarspor Galatasarayı TT Stadına gömdü

Akhisarspor Galatasaray'ı TT Stadı'na gömdü
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray evinde Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi Galatasaray, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray avantajını koruyamadı ve Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kaybederek kupaya veda etti.
Mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor'un gollerini 4. ve 35. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Galatasaray'da Maicon 77. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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