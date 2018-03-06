Akhisar maçı sonrası soyunma odasında bunu yapmış

Teknik direktör Aykut Kocaman, Akhisar maçı sonrası soyunma odasında yardımcılarına dert yandı.

Fenerbahçe'de Akhisarspor yenilgisinin şoku yaşanıyor. Şampiyonluk yolunda özellikle iç sahada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertlilerin tüm hesapları şaştı.

Aslında maç öncesi genel görüş Fenerbahçe'nin zorlansa bile kazanacağı yönündeydi. Ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın önemli çekinceleri vardı. İki zorlu Beşiktaş maçı sonrası Akhisar maçına tam olarak takımın dinlenemeden çıkması hocayı korkutuyordu.

Hatta bu nedenle iki gün arayla oynanan Beşiktaş ve Akhisar maçlarına iki ayrı kadro belirledi. Takımın omurgasını oluşturan Neustadter, Mehmet Topal ve Souza'yı ise dinlendiremedi. Orta sahayı rakibine teslim eden, şok gollere karşılık veremeyen sarı-lacivertliler oyun disiplininden de çabuk koptu.

"BU YÜZDEN BAS BAS BAĞIRIYORUM"

Maçın ardından ekibiyle kısa bir değerlendirme yapan Kocaman "Ben bu yüzden bas bas bağırıyordum" dedi. Fenerbahçe'nin hocası, "Bazen zorlu maçların ardından üç gün rejenerasyon yaptırıyoruz oyunculara. Benim korktuğum buydu. Maçı kaybedince kime ne anlatacaksın?" ifadesini kullandı.

Deneyimli teknik adam rakipleri Beşiktaş'ın bir gün daha geç maça çıktığını aynı şekilde mağlup oldukları Akhisarspor'un da kendilerine göre iki gün daha fazla dinlendiğini kaydetti.

OKAN BURUK FAKTÖRÜ

Sarı-lacivertli takımın Akhisarspor maçını kaybetmesinde iki zorlu Beşiktaş maçının yanısıra farklı etkenler de rol oynadı. Bunların başında Akhisarspor teknik heyetinin yaptığı taktik plan geliyor. Fenerbahçe'yi çözen teknik direktör Okan Buruk iki önemli konu üzerinde durdu. İlki oyunu yerden oynamak ve skor ne olursa olsun panik yapmamak. Bu durumu özellikle skor 2-1'e geldiğinde kendini gösterdi. Farkı indiren sarı-lacivertlilerin baskısını konuk ekip kısa süre içinde attığı üçüncü golle kırdı.

Diğer bir konu ise ikinci toplar oldu. Fenerbahçe, Başakşehir'i kazandığı ikinci toplarla mağlup etmişti. Pazar günkü maçta ise bu üstünlük Akhisar'a geçti. Kritik ikinci topların büyük bölümünü alan, oyunu yerden ve sakin oynayan Okan Buruk'un öğrencileri zamanında attıkları gollerle de üç puanı almayı bildi.

ACELE OYUN FELAKET OLDU

Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesindeki bir diğer etken ise oyunu acele oynamaya çalışması oldu.

Skorer