Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptı"

Olaylı Fenerbahçe derbisi ile ilgili 'kaldığı yerden devam' kararı çıkması ve ardından gelen Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli teknik adamla ilgili ikinci başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Hocamız Fenerbahçe ve Galatasarayı kardeş yaptı

"HOCAMIZ, F.BAHÇE İLE G.SARAY'I KARDEŞ YAPTI"

Çebi, Sarı-Lacivertliler ile yaşadığı sorunun ardından derbide Sarı-Kırmızılı taraftarların da hedefi olan Güneş için, "Hocamız iki ezeli rakibi bir anda dost yaptı. İki taraf da bize karşı aynı söylemlerde bulundu. Ne mutlu bize" diye konuştu.

"AYRILMA GİBİ BİR DURUMU YOK"

Galatasaray maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarla kafa karıştıran ve sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Şenol Güneş'in bu durulu ile ilgili de konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarı ile böyle bir durum yok. Son yaşananlar hocamızı çok üzdü. Sürekli konuşuyoruz ve bana hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde bir şey söylemedi. Hatta yavaş yavaş yeni sezon planlarını bile yapıyoruz. Şenol Güneş, olaylı maçta yaşananlar ve sonrasında özellikle Aykut Kocaman ile Fenerbahçe camiasından gelen sözlere çok kırıldı. Hocamız sürekli bunların geçici olduğunu ve insanların kalplerinin kırılmaması gerektiğini söylüyor. Biraz dinlendiği zaman sorun olmaz."

Müjde! Gelecek hafta sahada

Müjde! Gelecek hafta sahada

Derbilerde yokları oynuyor

Derbilerde yokları oynuyor

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ahmet Nur Çebi: Hocamız Fenerbahçe ve Galatasarayı kardeş yaptı

Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptı"

Olaylı Fenerbahçe derbisi ile ilgili 'kaldığı yerden devam' kararı çıkması ve ardından gelen Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli teknik adamla ilgili ikinci başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
Müjde! Gelecek hafta sahada

Müjde! Gelecek hafta sahada

Derbide Mariano ile birlikte sakatlanan isimlerden biri olan Martin Linnes'ten iyi haber geldi. Norveçli futbolcunun, yoğun tedavi sonucunda Akhisar maçında sahada olacağı bildirildi.
Derbilerde yokları oynuyor

Derbilerde yokları oynuyor

Ligde 27 kez ağları havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların tabiriyle henüz 'gerçek G.Saraylı' olamadı.
Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı, hesaplar Devler Ligi üzerine kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Türk takımlarını çok yakından ilgilendiren bir değişiklik var.
Galatasaraya kapı gibi stoper

Galatasaray'a kapı gibi stoper

Fransız basını, Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Portekizli savunma oyuncusu Rolando ile temasta olduğunu duyurdu.
Galatasaraya piyango gibi teklif

Galatasaray'a piyango gibi teklif

Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren'i istediği belirtiliyor.
Eyvah! Gomise talip var

Eyvah! Gomis'e talip var

Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Galatasaray'ın başarılı golcüsü Bafetimbi Gomis için resmen devreye girdiler.
Herkes Fatih Terimin yeni transferlerini konuşuyor

Herkes Fatih Terim'in yeni transferlerini konuşuyor

Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan zirvede yer alan Galatasaray'da herkes Fatih Terim'in transferlerini konuşuyor.
Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

Galatasaray’ın 21 kişilik kadrosuna bakıldığında çok kişinin tanımadığı bir isim vardı: Boran Güngör.
Ahmet Çakardan Galatasaray için olay yorum

Ahmet Çakar'dan Galatasaray için olay yorum

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından en ilginç yorumlardan biri yine Ahmet Çakar'dan geldi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...