Ahmet Çakardan olay iddia: Çok net bir kural hatası var

Spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası olduğunu söyledi.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Harun Tekin, Diagne'nin vuruşunda gol izni vermezken Edouk topu tamamladı ancak hakem, pozisyonu VAR'dan izledikten sonra golü iptal etti.

Eski hakem Ahmet Çakır ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada pozisyonda kural hatası olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

''NET BİR KURAL HATASI VAR!''

Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.'' paylaşımında bulundu.