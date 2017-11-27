Ahmet Çakardan Igor Tudora çok sert sözler

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Igor Tudor'un olay olan basın toplantısındaki tavırlarını yorumladı.

Çok sert ifadeler kullanan Çakar, şöyle konuştu:

'Bu çok itici, Tudor'a yakışmayacak küstahlıkta bir üsluptur. Bunları kendi adıma hoş karşılamıyorum. Galatasaraylıların da hoş karşılayacağını tahmin etmiyorum. Bak Tudor, dün maç sonrası yapığın basın toplantısı basına ayar, basına fırça, basına hesap sorma toplantıdır. Dünyanın her yerinde basın adamdan mecazi anlamda kan alır."