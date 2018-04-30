Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
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"270 dakikamız var"

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Şampiyonluk 7-1'le geldi

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray için olay yorum

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından en ilginç yorumlardan biri yine Ahmet Çakar'dan geldi.

Ahmet Çakardan Galatasaray için olay yorum

Çakar, Süper Lig'deki son durumun "Kebapçı Selahattin" olarak bilinen Selahattin Aydoğdu'dan kaynaklandığını ifade etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünü değerlendiren Çakar, "Galatasaray şampiyon olacaksa en büyük pay Selahattin Aydoğdu'nun. Kim Selahattin Aydoğdu, meşhur kebapçı. Galatasaray şampiyon olursa baş mimarı Kebapçı Selahattin'dir.Galatasaray yüzde 75 oranında şampiyon olur. İki deplasman maçı olduğu için yüzde 25'lik olası bir durum var. Geçen hafta 'Galatasaray hakemle kazandı' demiştim. Bugün Fırat Aydınus kardeşim, hepimiz derbiler yönettik. Bir derbi maçı ancak bu kadar iyi yönetilebilir. Hataları oldu mu? Oldu. Ben Fırat'ı çok beğendim" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'e büyük bir saygısızlık yapıldığını ifade eden Çakar, "Ben Şenol Güneş ve Beşiktaş'a haksızlık ve ciddi saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. 'Bu maçın kararı hükmen mağlubiyet olmazsa Türk futbolunda kaos çıkar' dedim. Bu yüzden Anadolu Adalet Sarayı'nda ifade vereceğim. Fenerbahçe Kulübü beni şikayet etmiş. Fenerbahçeli yöneticiler ve Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e saygısızlık yapmıştır. Bize düşen kurallara uymaktır. Bundan sonra Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasına katılmıyorum. Kuralları eleştirebiliriz ama uymak zorundayız" dedi.

Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Bafetimbi Gomis arka arkaya 2. penaltısını kaçırdı

Bafetimbi Gomis arka arkaya 2. penaltısını kaçırdı


 

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güncel
Derbi kadrosunda kimsenin tanımadığı isim

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Ahmet Çakardan Galatasaray için olay yorum

Ahmet Çakar'dan Galatasaray için olay yorum

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından en ilginç yorumlardan biri yine Ahmet Çakar'dan geldi.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
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