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Ahmet Çakar Cüneyt Çakır'a öfke kustu

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'a Ahmet Çakar'dan çok sert bir eleştiri geldi.

Ahmet Çakar Cüneyt Çakıra öfke kustu

Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanan maçta Beşiktaş lehine bir penaltı kararı veren ve Galatasaray'ın bir penaltısını da VAR'a giderek iptal eden Cüneyt Çakır'a sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra Ahmet Çakar da çok sert tepki gösterdi.

Cüneyt Çakır'ın Galatasaray'ı katlettiğini iddia eden Çakar, mikro blog sitesi twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cüneyt Çakır VARını yoğunu ortaya koyup Galatasaray'ı katlediyor" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen:

Rıdvan Dilmen: "VAR olmasaydı Galatasaray 1-0 kazanırdı"

Abdurrahim Albayrak:

Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'ı kimse yok sayamaz"

Bir VAR'mış, bir yokmuş

Bir VAR'mış, bir yokmuş


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