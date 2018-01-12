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Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, İspanya yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bulut açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Arda transferi için Barcelona'ya giden Ahmet Bulut, "Şu an Barcelona Kulübü ile ikinci görüşmeye İspanya'ya gidiyoruz. Şu an net bir şey yok" dedi.

"GALATASARAY'DAN VE BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF ALMADIK"

Ahmet Bulut, Arda Turan için Süper Lig'den resmi teklif almadıklarını ifade ederek, "Arda için Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan resmi teklif almadık" şeklinde konuştu.

"ARDA İÇİN 8-12 TAKIMDAN RESMİ TEKLİF ALDIK"

Menajer Bulut, Arda Turan için bu transfer döneminde bir çok teklif aldıklarını vurgularken, "Arda'ya çok fazla kulüpten teklif geldi. Yaklaşık 8 - 12 kadar kulüp resmi teklifte bulundu" diye konuştu.

"ARDA, FİZİKSEL OLARAK HAZIR DURUMDA"

Arda Turan'ın şu an Barcelona ile antrenmanlara çıktığını ve hazır durumda olduğunu belirten Ahmet Bulut, "Arda, her gün takımıyla antrenmanlara çıktı. Kendisi iyi durumda. Bu transfer olduğu takdirde ki şu an net bir durum yok. Arda, çabuk bir şekilde toparlanacaktır" dedi.

"YASİN'İN GALATASARAY İLE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in takımıyla devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Bulut, "Yasin'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yakın zamanda bir görüşme olacağını umuyorum. Yasin'in Galatasaray ile devam edeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"FİLİPE LUİS İÇİN TÜRKİYE'DEN RESMİ TEKLİF ALMADIK"

Bu arada Ahmet Bulut, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Filipe Luis için ise, "Herhangi bir teklif almadık" yorumunu yaptı.

"TOLGAY MİLLİ TAKIM İÇİN UEFA'NIN KARARINI BEKLİYOR"

Öte yandan Ahmet Bulut'un Barcelona Kulübü ile görüşmesinde birlikte olacağı Avukat Sami Dinç, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın milli takımda görev alabilmesiyle ilgili olarak, "Tolgay için gerekli başvurular yapıldı ve şu an karar bekleniyor. UEFA'nın gündeminde Tolgay'ın durumuna benzer bir kaç konu daha var. UEFA, bu konular hakkında toplu bir karar verecek. Tolgay'ın önümüzdeki milli maçların hazırlık kadrosunda olması için süre vermem zor" şeklinde konuştu.

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DHA

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