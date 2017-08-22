Ahlar vahlar içinde turu kaçırdık!

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Başakşehir maça hızlı başlayan ekip oldu 17. dakikada yeni transferi Elia ile skor üstünlüğünü ele aldı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, ilk yarıyı önde bitirmeyi başardı.

2. yarıda tablo tersine döndü. Sevilla'da ilk olarak 52. dakikada Escudero sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Ben Yedder skoru İspanyollar lehine 2-1'e getirdi. Tam herşey bitti derken Visça 83. dakikada durumu 2-2'ye getiren golü attı.

Başakşehir bu golden sonra ataklarını sıklaştırdı. Yıldız oyuncu Emre Belözoğlu'nun hazırladığı ve kazandığı frikikte topun başına da kendisi geçti. 89. dakikada top direkten döndü ve Şampiyonlar Ligi direkten dönen top gibi Başakşehir'in kıyısından döndü.

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