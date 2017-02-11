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Advocaattan sürpriz tercih!

Dün yapılan son idmanda Faslı yıldız as takımla çalıştı. Advocaat, taktik çalışmada sürpriz bir tercihe imza attı. İdmandaki çift kale maçta Aatif, sol kanat ya da forvet arkası yerine ileri uçta forma giydi. Van Persie’nin yokluğunda forvette görev alması beklenen Moussa Sow ise yine sol çizgide oynadı. Advocaat, son antrenmandaki kadroda başka değişiklik yapmadı.

Hücumcular yer değiştirecek

Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışması sırasında hücum bölgesinde görev yapan öğrencilerinden bol bol yer değiştirmelerini istedi. Dick Advocaat, bu sayede hem rakip savunmanın dengesini bozmayı, hem de adam adama markaj uygulanması halinde Fenerbahçeli futbolcuların bundan kurtulmasını sağlamayı planlıyor.

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