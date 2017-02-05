Advocaattan Şenol Güneş açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Advocaat şunları söyledi:

"Bu karşılaşma bizim için Pazartesi günü başladı, Kayserispor maçında aldığımız galibiyetin ardından. Bizim için bu başlamıştı bile.

Kayserispor'a karşı oynadığımız oyun tarzıyla buradan galibiyet alamazdık. O nedenle maçın en başından itibaren duruşumuzu sahada gerçekleştirebildiğimizi sanıyorum.

Çok fazla söyleyecek bir şey yok açıkçası. Bu akşam Türkiye'nin iki üst düzey takımının maçını izledik. Böyle şeyler olabilir. Bir şeyler yaşanmış olabilir. Her zaman bu böyledir. Saha içerisinde bu tip olaylar yaşanabilir. Onların hocasına fazlasıyla saygı duyuyorum. O nedenle onunla benim aramda herhangi bir şey yok."