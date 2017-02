Advocaattan olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve oyunculardan Martin Skrtel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Dick Advocaat ise, defansif oynadıkları yönünde yapılan eleştirilerre katılmadığını belirterek, "2 ofansif orta saha ve 3 forvetle sahaya çıkıyoruz" dedi. Advocaat ayrıca saha içi sonuçlarıyla ilgili olarak taraftara da eleştiri getirdi ve "Onların stadı doldurduğu maçlarda nasıl oynadığımızı biliyoruz. Ancak genelde 10-12 bin kişiye oynuyoruz" dedi ve Sarı Lacivertliler'i stada çağırdı.

Advocaat ve Skrtel'in açıklamaları şu şekilde:

Martin Skrtel:

Yarın hem kulüp için hem bizim içn çok önemli bir maç olacak. Hedefimiz adımızı bir sonraki tura yazdırmak. İyi bir skor alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"Bu durumu değiştirecek olan bizleriz"

Son karşılaşmada aldığımız skor ve performans tabii ki takım içindeki havaya katkı sağlamadı. Ancak takım içinden biri olarak söyleyebilirim ki herkes en iyiyi yapmaya hazır. Futbolda zaman zaman böyle düşüşler yaşanabilir ancak bunu değiştirecek olan da yine biz futbolcularız. Yarınki maç bu isteğimizi kanıtlamak ve Krosnodar'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu göstermek için bir fırsat olacak.

Hocayla ilgili çıkan haberler bizi ilgilendirmiyor. Futbolcular olarak tamamen işimize odaklanıyoruz.

"Türkiye Ligi daha kaliteli..."

Rusya'da da forma giydim. Bundan 10-12 yıl önceydi. O zamandan bu zamana çok şey değişmiştir. Şu an Türkiye ligi için söyleyebileceğim şey çok zor ve kaliteli bir lig. Eminim şu an Rusya'da da çok değerli futbolcular vardır. Ancak şu an Türkiye'nin Rusya'dan çok daha kaliteli bir lig olduğunu söyleyebilirim.

Dick Advocaat:

"3 forvet, 2 orta sahayla çıkıyoruz"

Biz hep hücuma dönük oynamaya çalışıyoruz. 3 forvet ve 2 ofansif orta sahayla çıkıyoruz maçlara... Ama son maçta 3 oyuncumuz cezalıydı. Herkes bunu gözardı etiyor. Pazar günü maçtan sonra da söyledim. Mücadele ve çalışma anlamında benim bir şikayetim yok. Ancak bazı anlarda şansa ihtiyacınız da oluyor.

"Van Persie hazır"

Van Persie yarın maçta bizimle olması açısından büyük şansı var. Kadroda olacak. Fit 9olduğu zaman fark yaratacak bir oyuncu ve şu an fit durumda... Pazar günü İsmail de, van der Wiel de iyi oynadı diye düşünüyorum.

"Neustadter her takımda oynar"

Roman Neustadter, bizim kadromuzun önemli bir oyuncusu. Onun şanssızlığı, önünde iki mükemmel stoperimiz var. Roman Türkiye'deki her takımda çok rahat oynayabilir.

"Bursaspor maçında stat doluydu, bizde de böyle olmalı"

Sadece Manchester United maçı değil, Zorya, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını da söylemeliyiz. Biz ne zaman dolu statta oynadıysak bu oyunu sahaya yansıtabilmişiz. Ama biz genelde 10-12 bin kişiye karşı oynuyoruz. Ben dolu statta oynamaya alışığım. Taraftarımız daha önce arkadan nasıl itici güç olabileceğini gösterdi. Bursaspor'la oynadık, tıklım tıklım dolu bir stat önünde oynadık. Ama biz 10-12 bin kişiye karşı oynuyoruz içeride...

"Ya oyuncular gelmek istemedi ya da çok pahalılardı"

Transferde ya kulüpler bizden çok para istedi, ya da biz bazı oyuncuların katkı vermeyeceğini düşündük. Transfer yapmak için oyuncu almak istemedik. Ya da bazı oyuncular gelmek istemedi. Biz de buraya gelmek istemeyen oyuncuyu transfer etmedik. Burada yönetimimiz de elinden gelenin en iyisini yaptı. Ama ya çok para istendi ya da oyuncu buraya gelmek istemedi. Bu yüzden biz de kimseyi almadık.