Advocaattan maç sonu itiraf geldi!

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, son saniyede kazandıkları Osmanlıspor maçını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u Ülker Stadı'nda 90+1'de gelen Mehmet Topal golüyle mağlup ederken teknik direktör Dick Advocaat, 90 dakikayı değerlendirdi.

Hollandalı teknik adamın yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"En iyi maçımız değildi"

Çok önemli bir galibiyet elde ettik. En iyi maçımız mıydı? Hayır. Perşembe akşamı bizi çok yormuş, bizden çok şey götürmüş, bu ortada. Bu akşam kabul etmeliyim ki, şanslıydık. Ama futbol böyle bir oyun.

"İlk 10 dakika iyiydi ama…"

Maçın ilk 10 dakikasında pozisyonları bulmayı başardık. Bunları atabilirdik ama rakibimiz de önemli pozisyonlar buldu. Mehmet'in harika golüyle kazandık.

"El var mı, yok mu görmedim"

Dürüstçe konuşursam Mehmet'in golünde 'el var mı yok mu' görmedim. Direkt soyunma odasına gittim ve izleyemedim pozisyonu... Bu işler böyledir. Bazen şans sizin yanınızda olmaz, bazen de bu akşam ki gibi olur.

"Tüm riskleri aldık"

Ayrıca maçın son bölümünde 4-2-4 diyebileceğimiz bir sistemde oynadık diyebilirim. Tüm riskleri aldık.