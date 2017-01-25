Advocaattan Hernanes açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Amedspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Advocaat, "En önemlisi üst tura çıkmaktı, garantilemiştik. Bu maça stressiz çıktık, genç oyuncularımızın performansından memnunum. Şu anda Beşiktaş maçı değil, hafta sonu oynayacağımız maç önemli" dedi.

Hollandalı hoca, Salih Uçan'ın performansı ile ilgili olarak, "Salih Uçan bu görüntüsünü daha uzun bir periyota yaymalı. Geliştiriyor kendini, bu önemli" dedi.

Deneyimli teknik direktör, Breziyalı futbolcu Hernanes'in transferi ile ilgili ise, "Biz bir 10 numara aramıyoruz, yaratıcı bir oyuncu arıyoruz. Transferde Hernanes isminin benim için bir anlamı yok" ifadesini kullandı.