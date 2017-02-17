Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Advocaat'ın Krasnodar'dan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat bu maç öncesi, “Krasnodar’dan bir oyuncuyu Fenerbahçe’de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim” demişti. O oyuncunun Fedor Smolov olduğu öğrenildi.

Advocaatın Krasnodardan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat bu maç öncesi, “Krasnodar’dan bir oyuncuyu Fenerbahçe’de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim” demişti.

İsmini sır gibi saklıyordu!

Advocaat’ın ismini sır gibi sakladığı ismin, Rus ekibinin golcüsü Fedor Smolov olduğu öğrenildi. Rusya Ligi’nde 10 golle krallıkta zirvede olan, Avrupa Ligi’nde 5 gol atan 27 yaşındaki Rus forvet, dün gol atamasa da Fener’in stoperlerine zor anlar yaşattı. Smolov maçla ilgili olarak da, “Sonuçtan dolayı mutluyuz. Güçlü bir rakibe karşı önemli bir başarı elde ettik. İstanbul’da bizi büyük bir taraftar kitlesi bekliyor ama bunu hazırlıklıyız” dedi.

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Kjaer:

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"


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Advocaatın Krasnodardan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Advocaat'ın Krasnodar'dan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat bu maç öncesi, “Krasnodar’dan bir oyuncuyu Fenerbahçe’de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim” demişti. O oyuncunun Fedor Smolov olduğu öğrenildi.
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor Shalimov, 90 dakikayı değerlendirdi.
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kjaer: Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Joseften maç sonu ilginç yorum!

Josef'ten maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi.
Fenerbahçenin yıldızından şok ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin yıldızından şok ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi FOXSports.com'a açıklamalarda bulundu.
Demirkol: Bunu ancak kendini kovdurtmak için yapar

Demirkol: "Bunu ancak kendini kovdurtmak için yapar"

Mehmet Demirkol, Krasnodar-Fenerbahçe maçının ardından NTVSPOR'da önemli açıklamalar yaptı.
Advocaat: Beni en çok endişelendiren...

Advocaat: "Beni en çok endişelendiren..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönerken, teknik direktör Dick Advocaat, maç sonu Bursaspor maçında olduğu gibi oyuncularının performansından memnun olmadığını söyledi.
Fenerbahçe Rusyada dondu kaldı!

Fenerbahçe Rusya'da dondu kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4. dakikada Victor Claesson'un attığı kafa golüyle 1-0 mağlup ayrıldı.
O futbolcuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem

"O futbolcuyu istiyorum ama şimdi söyleyemem"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat ve oyunculardan Roman Neustadter, Krasnodar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında tur mücadelesini değerlendirdi.
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Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Derbi 90 değil, 53 dakika oynandı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, top 53 dakika oyunda kaldı....
Advocaattan Şenol Güneş açıklaması

Advocaat'tan Şenol Güneş açıklaması

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu....