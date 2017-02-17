Advocaatın Krasnodardan istediği oyuncu ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat bu maç öncesi, “Krasnodar’dan bir oyuncuyu Fenerbahçe’de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim” demişti. O oyuncunun Fedor Smolov olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat bu maç öncesi, “Krasnodar’dan bir oyuncuyu Fenerbahçe’de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim” demişti.

İsmini sır gibi saklıyordu!

Advocaat’ın ismini sır gibi sakladığı ismin, Rus ekibinin golcüsü Fedor Smolov olduğu öğrenildi. Rusya Ligi’nde 10 golle krallıkta zirvede olan, Avrupa Ligi’nde 5 gol atan 27 yaşındaki Rus forvet, dün gol atamasa da Fener’in stoperlerine zor anlar yaşattı. Smolov maçla ilgili olarak da, “Sonuçtan dolayı mutluyuz. Güçlü bir rakibe karşı önemli bir başarı elde ettik. İstanbul’da bizi büyük bir taraftar kitlesi bekliyor ama bunu hazırlıklıyız” dedi.