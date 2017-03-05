Advocaatı çıldırtan pozisyon!

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçında Lens'e yapılan faule Advocaat sert tepki gösterdi. Alper Ulusoy itiraz eden Josef’e sarı kart gösterdi. Brezilyalı gelecek hafta Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.

Mücadelenin 25. dakikasında orta sahanın sağında topu alan Jeremain Lens rakibini geçerek devam etmek istedi ancak Osmanlısporlu oyuncu tarafından faulle durduruldu.

Kenarda mücadeleyi takip eden Hollandalı teknik adam Dick Advocaat pozisyonun sarı kart olması gerektiğini belirterek hakem Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi. Pozisyonun devamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza pozisyonla ilgili itirazlarını devam ettirince Ulusoy, sarı kart gösterdi.

Bu kartla Josef gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Hasan Ali Kaldırım da cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 87. dakikasında Hasan Ali Kaldırım, Osmanlıspor'dan Adam Maher ile yaşadığı tartışma sonrası sarı kart ve gelecek hafta o da cezalı duruma düştü.