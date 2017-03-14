Advocaat sezon sonunda ayrılıyor!

Fenerbahçe'de sezon sonu takımın başında kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Advocaat ile ilgili Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Avrupa kupalarından elenen ve ligde de Beşiktaş ile Başakşehir'in gerisinde kalan Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

Sezon başında takımı Pereira'dan devralan Hollandalı teknik adam, bir dönem başarılı bir süreç geçirdikten sonra takım içerisinde bir takım işlerin yolunda gitmediğini sık sık basın toplantılarında dile getirmişti.

Hollanda basını yazdı

Tecrübeli teknik direktör hakkında Hollanda basınından flaş bir iddia geldi ve Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme önerisine rağmen Advocaat'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını yazdı.

Advocaat, Alanyaspor maçının ardından, "Ben yönetime kararımı söyledim." ifadeleri ile takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti.