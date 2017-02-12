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Advocaat, Pereira'yı arattı!

Süper Lig’de kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, 20. haftalar itibarıyla son 26 sezonun en kötü üçüncü performansına imza attı.

Advocaat, Pereirayı arattı!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 20. haftalar itibarıyla son yılların en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

Süper Lig’de son iki haftada 5 puan yitirerek şampiyonluk yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe, son 26 yılın en kötü üç performansından birine imza attı. Geride kalan 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 36 puan toplayabildi. Teknik direktör Dick Advocaat’ın öğrencilerinden daha kötü performansı ise 2012-2013 sezonunda Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı takım göstermişti. Kocaman’ın Fenerbahçe’si 31 puan topladığı sezonu Galatasaray’ın ardından 2. sırada bitirmişti.

17 yıl önce de aynı tablo

Fenerbahçe, 20. haftalar itibarıyla bu sezonla aynı performansı 1999-2000’de de gösterdi. Sezona Rıdvan Dilmen’le başlayıp, Zdenek Zeman’la devam eden, 16. haftada Turhan Sofuoğlu’na emanet edilen Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 36 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe o sezonu şampiyon Galatasaray’ın 18 puan gerisinde, 61 puanla 4. sırada tamamlayabilmişti. Sarı-lacivertliler, 26 sezon önce 1990-1991’de 20. haftayı 33 puanla bitirmişti.

Son 26 sezondaki ilk 20 hafta

Fenerbahçe’nin son 26 sezonun 20. haftaları sonunda topladığı puanlar şöyle:

Sezon Puan

1991-92 50

1992-93 43

1993-94 45

1994-95 40

1995-96 51

1996-97 44

1997-98 41

1998-99 47

1999-00 36

2000-01 45

2001-02 37

2002-03 39

2003-04 44

2004-05 50

2005-06 52

2006-07 41

2007-08 44

2008-09 37

2009-10 44

2010-11 42

2011-12 42

2012-13 31

2013-14 44

2014-15 46

2015-16 46

2016-17 36

Advocaat, Pereira’yı arattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, selefi Vitor Pereira’nın oldukça gerisine düştü. Sezon başlamadan kısa bir süre önce takımı Portekizli teknik adamdan devralan Advocaat, Süper Lig’de beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Pereira’nın takımından tam 10 puan daha az topladı. Pereiralı Fenerbahçe geçen sezon 20. maçlar sonunda 46 puanla 2. sırada bulunuyordu.

Advocaat, şampiyonluğa hasret

Fenerbahçe’yle sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Advocaat, kariyerinde bu sevince tam 10 yıldır hasret kaldı. Teknik adamlık hayatında önemli takımlar çalıştıran tecrübeli teknik adam, 37 yıllık kariyerinde sadece 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüpler bazında PSV, Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit, AZ Alkmaar, Sunderland gibi takımlarla çalışan Advocaat, son şampiyonluğunu ise 10 yıl önce kazandı. İskoçya’da Rangers’la 1998-1999, 1999-2000, Hollanda’da PSV’yle 1996-1997’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Advocaat, bu sevinci son olarak 2007’de Rusya’da Zenit’le yaşamıştı.

Fenerbahçe’yle şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Advocaat, son 14 haftada 10 yıl önce yaşadığı mutluluğu yaşamak için zorlu bir yola girecek.

En kötü sezon başlangıcı da Advocaat’la

Pereira dönemindeki kupasız sezondan sonra Fenerbahçeli taraftarların başarı beklediği Advocaat, sezon başında da kötü bir performansla Fenerbahçe tarihine geçti. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ilk 3 maçında galip gelemeyerek bir ilk yaşadı. İlk 3 haftada sadece 1 puan alan Fenerbahçe, 59 yıllık lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yapmıştı.

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