Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat, Krasnodar karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 90 dakika boyunca kötü oynamadıklarını, ilk golü Fenerbaçe'nin atması durumunda çok farklı bir skor olabileceğini belirten Advocaat, basın toplantısında sorulan bir sopru üzerine ise "'Takım neden bu kadar kötü' diye soruyorsunuz. Belki de benim yüzümdendir. Bunu oyunculara da sormanız lazım. Onlar cevaplasın. Eğer dürüstlerse..." dedi.

Advocaat'ın sözleri şu şekilde:

"Hakem penaltıyı vermedi"

Karşılaşmaya çok iyi başladık ama bir yandan şansın da sizin yanınızda olması gerekiyor. Bir de hakemin vermediği penaltı var. Eğer hakem o penaltıyı verseydi maç 2-1 olacaktı. Harika değildik kesinlikle ama oyuncularımız büyük bir gayret gösterdi gol atabilmek için. İki maça genel anlamda bakabilirsek Krasnodar daha iyi olan taraftı.

"Tüm riskleri aldık"

Planınızı maçtan önce yaparsınız. Biz de planlarımızı maçtan önce yapmıştık ancak şu fark oldu. Golü atmak isteyen bizdik ama önce onlar attılar. 25 dakika kala tüm riskleri aldık. Zorlayalım istedik ama tabii ki işimiz zordu.

"Bazı oyuncular istediğimiz katkıyı vermedi"

Avrupa'da şu ana kadar oynadığımız maçlara bakarsak çok iyi iş çıkardık bu sezon. Bazı oyuncularımız vermeleri gereken katkıyı vermediler bu akşam. Onların da iyi oyuncuları var. Bu nedenle rakibimiz turu hak ederek geçti.

İlk golü atmalıydık. Moussa Sow'un iki çok net poziyonu var. Bu seviyede bu pozisyonları gole çevirmeliyiz.

"Chelsea ve Barcelona 50 milyona istediği oyuncuyu alıyor"

Bizi Barcelona ve Chelsea'yle kıyaslayamazsınız. Onlar bir bölgede eksik futbolcu varsa, 50 milyon verip oraya transfer yapabiliyorlar. Bizde böyle bir durum söz konusu değil.

"Çok dürüstlerse oyuncular söylesin"

Takım neden mi çok kötü? Belki de benim yüzümdendir. Bunu oyunculara da sormak lazım. Çok dürüstlerse söylerler...