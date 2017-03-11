Advocaat: "Kararımı verdim ve yönetime ilettim"

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat 3-2 galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat 3-2 galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk 20 dakikada takımına çok kızdığını ancak galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Dick Advocaat'ın maç sonu açıklamaları:

"Maçın ilk 20 dakikası şaşırtıcı oldu. Hala uyuyorduk. 2 basit golü yiyerek başladık maça. Savunmada ve ortasahada yeterince güçlü değildik. Maçın 25. dakikasından sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Ayrıca ilk yarının sonunda verilmeyen golümüz var. %100 goldü o. Alanyaspor'un kontra ataklarla bir şeyler yapabileceğini biliyorduk ama izin vermedik. "

'Durum o kadar da kötü değil!'

"Maç maç bakmamız lazım artık. Son 5 karşılaşmaya baktığımızda 3 galibiyet 2 beraberlik var. Sanki her şey çok kötü gibi gösteriliyor ama öyle bir durum yok. İlk 20-25 dakikada takımıma büyük bir kızgınlık yaşadım.

'Ben kararımı verdim'

Öte yandan Hollandalı hoca, 'istifa' konusu ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine "Ben kararımı verdim ve yönetime söyledim. Onların söylemesi daha iyi olur" açıklamasını yaptı.

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