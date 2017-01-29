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Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
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Advocaat: "Daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor maçını değerlendirdi.

Advocaat: Daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından şöyle konuştu:

"Böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmak zordur. Herkesin kötü olduğu bir akşamı geride bıraktık. 2. golü atamadık. Bir kontraataktan öne geçti rakibimiz. Biraz fazla oldu bu akşamki skor. Hep birlikte oturup, bunun nedenini bulmamız şart. Bu akşamki sahaya çıkardığımız kadroya bakarsak, geçen hafta ile hemen hemen aynı. Sadece Ozan'ın yerine Topal oynadı. Başakşehir maçında oynadığımız futbolun ardından bunu nasıl açıklayabiliriz, bilemiyorum. Çok bireysel konuşmak istemiyorum, ama geçen hafta ile bu hafta arasında büyük bir fark vardı."

"DAHA KALİTELİ FUTBOLCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

"Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli oyuncuları getirmeye ihtiyacımız var, bunu son birkaç aydır belirtiyorum. Kulübümüz uğraşıyor, ama sorun tam da bu değil. Başakşehir'i yeniyoruz, bu karşılaşmadan farklı mağlup oluyoruz."

"10 NUMARA İSTİYORUM DEMEDİM"

"Quaresma ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben hiçbir zaman 10 numara istiyorum demedim, farklı tarzda bir oyuncuya ihtiyacımız var dedim. Biz önde forvet, arkasında 2 tane hücum edecek oyuncuyla oynuyoruz. Orta saha bölgesi dengeli değil. Ben bu takımın sorumlusuyum. Benim takımımla ilgili işlerden de ben sorumluyum. Bu kadar hikayenin derinine inmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Bu işin anahtarı, kilidi nerede biliyorum, ama şu noktada bunu basına söylemek de, basına cevap vermek de zor. Sorumlu benim ve belki de bazen kendimi de düşünmeliyim. Bazen, belki bir an geliyor ve ne hissettiğinizi, söyleyemediğiniz şeyleri söylemeniz gerekiyor."

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