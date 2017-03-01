Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan, ligden kopan ve Türkiye Kupası hedefine odaklanan Fenerbahçe'de Dick Advocaat tam 27 oyunculuk kafileyle Kayseri deplasmanına adeta çıkarma yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve taraftarın en azından gönlünü kazanmak isteyen Fenerbahçe'de Kayserispor deplasmanının önemini bilen Dick Advocaat, tam 27 oyuncuyla Kayseri'ye adeta çıkarma yapıyor.

Fenerbahçe'de Van Persie'den Emenike'ye, Simon Kjaer'den Moussa Sow'a kadar birçok yıldız Kayseri deplasmanında takımla olacak.

Aziz Yıldırım'dan talimat: Kimse İstanbul'da kalmasın!

Kayseri'de cezası olmasına rağmen takıma destek verecek olan başkan Aziz Yıldırım'ın "Herkes takıma destek olmalı. Kimse İstanbul'da kalmasın. Tek yürek olduğumuzu göstermemiz lazım" dediği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı bulunan kaptan Volkan Demirel de takımla birlikte Kayseri'ye gidiyor.

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