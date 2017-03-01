Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.

Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan, ligden kopan ve Türkiye Kupası hedefine odaklanan Fenerbahçe'de Dick Advocaat tam 27 oyunculuk kafileyle Kayseri deplasmanına adeta çıkarma yapıyor.

Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve taraftarın en azından gönlünü kazanmak isteyen Fenerbahçe'de Kayserispor deplasmanının önemini bilen Dick Advocaat, tam 27 oyuncuyla Kayseri'ye adeta çıkarma yapıyor.

Fenerbahçe'de Van Persie'den Emenike'ye, Simon Kjaer'den Moussa Sow'a kadar birçok yıldız Kayseri deplasmanında takımla olacak.

Aziz Yıldırım'dan talimat: Kimse İstanbul'da kalmasın!

Kayseri'de cezası olmasına rağmen takıma destek verecek olan başkan Aziz Yıldırım'ın "Herkes takıma destek olmalı. Kimse İstanbul'da kalmasın. Tek yürek olduğumuzu göstermemiz lazım" dediği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı bulunan kaptan Volkan Demirel de takımla birlikte Kayseri'ye gidiyor.

Müjde! Kritik mücadele şifresiz!

Müjde! Kritik mücadele şifresiz!

Fenerbahçe eriyor!

Fenerbahçe eriyor!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!


 

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Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

Advocaat çıldırdı! Tam 27 futbolcu...

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan, ligden kopan ve Türkiye Kupası hedefine odaklanan Fenerbahçe'de Dick Advocaat tam 27 oyunculuk kafileyle Kayseri deplasmanına adeta çıkarma yapıyor.
Müjde! Kritik mücadele şifresiz!

Müjde! Kritik mücadele şifresiz!

Fenerbahçe Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında Zalgiris Kaunas’a konuk oluyor.
Fenerbahçe eriyor!

Fenerbahçe eriyor!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışında şansı iyice azalan Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesindeki Gaziantepspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Fenerbahçeli futbolcular o hocayı istiyor!

Fenerbahçeli futbolcular o hocayı istiyor!

Gözden düşen teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine Fenerbahçe'de yeni sezona yönelik hoca arayışı sürüyor.
Cristian Baroniye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Fenerbahçede seçim zirvesi yapıldı

Fenerbahçe'de seçim zirvesi yapıldı

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Flaş karar! Kjaer...

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Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Sow: Atamadım, özür diliyorum

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